Спрос на продовольствие и бытовые предметы вырос в связи с распространением коронавируса.

Ретейлеры попросили отсрочку по налогам из-за вируса. Это нужно, чтобы бесперебойно обеспечивать магазины продуктами на фоне растущего ажиотажа. Предложения же формировались по просьбе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Также представители крупный ритейлерских сетей разработали ряд мер, которые помогут бесперебойной работе магазинов по всей стране. Список с предложениями передан в Минпромторг.

Напомним, спрос на продовольствие и бытовые предметы вырос в связи с распространением коронавируса.

Ранее Путин призвал Россиян не закупать продукты впрок.