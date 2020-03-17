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Ретейлеры попросили отсрочку по налогам из-за вируса

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Спрос на продовольствие и бытовые предметы вырос в связи с распространением коронавируса.

Ретейлеры попросили отсрочку по налогам из-за вируса. Это нужно, чтобы бесперебойно обеспечивать магазины продуктами на фоне растущего ажиотажа. Предложения же формировались по просьбе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Также представители крупный ритейлерских сетей разработали ряд мер, которые помогут бесперебойной работе магазинов по всей стране. Список с предложениями передан в Минпромторг.

Напомним, спрос на продовольствие и бытовые предметы вырос в связи с распространением коронавируса.

Ранее Путин призвал Россиян не закупать продукты впрок.

Теги: коронавирус, магнит, пятерочка, ритейл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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