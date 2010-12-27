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В Комарово снесли ресторан "Гольфстрим" после расторжения договора аренды
Сегодня, 9:56
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alexandra08
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В Комарово снесли ресторан "Гольфстрим" после расторжения договора аренды

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Ранее сообщалось, что Смольный расторгнул договор с арендаторами земли.

В Курортном районе Петербурга, в Комарово, снесли ресторан "Гольфстрим". Об этом сегодня утром, 16 апреля, сообщило издание "Фонтанка". Причина происшествия – непродленный договор между арендатором земли и Смольным.

Днем 15 апреля жители Комарово заметили на пляже бульдозеры и экскаваторы. Экскаваторы начали ломать стены и окна сооружения. Машины буквально сравняли с землей ресторан, находящийся на берегу Финского залива.

Ранее сообщалось, что Смольный расторгнул договор с арендаторами земли. Власти города попросили бизнесменов перенести ресторан на другое место, но ответных действий не последовало. Тогда было принято решение о сносе здания. 12 апреля в Комарово прибыли специалисты из "Центра повышения эффективности использования государственного имущества" и освободили земельный учаток.

Фото: ВКонтакте.

Теги: комарово , курортный район , ресторан гольфстрим
Категории: Новости СПб

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