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В Петербурге ресторан оштрафовали за ремонт без спроса
Сегодня, 17:11
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nadiputintseva
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В Петербурге ресторан оштрафовали за ремонт без спроса

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В Санкт-Петербурге за несанкционированную перепланировку в доме известного художника Крамского оштрафовали ресторан.

В Санкт-Петербурге хозяина индийского ресторана оштрафовали за самовольную идею перепланировки исторического памятника, где когда-то жил знаменитый художник Крамской.

Между КГИОП и ЗАО "Тандур" было заключено охранное обязательство, в котором хозяин ресторана должен обеспечить сохранность культурного наследия федерального значения, сообщает управление Федеральной службы приставов по Санкт-Петербург. В доме, о котором идет речь, некогда находилась "Артель художников" и квартира русского живописца и художественного критика Ивана Николаевича Крамского. ЗАО "Тандур" не сочли нужным поставить в известность о ремонтных работах помещения в 230 квадратных метров и о его перепланировке.

Штраф в размере 100 тысяч был взыскан с руководства индийского ресторана в пользу комитета. Организация погасила задолженность в срок. Придется ли ресторатору возвращать прежний облик "Артели художников" пока неизвестно. 

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Теги: новости спб , рестораны
Категории: Новости СПб

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