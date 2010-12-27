В Петербурге ресторан оштрафовали за ремонт без спроса

В Санкт-Петербурге за несанкционированную перепланировку в доме известного художника Крамского оштрафовали ресторан.

В Санкт-Петербурге хозяина индийского ресторана оштрафовали за самовольную идею перепланировки исторического памятника, где когда-то жил знаменитый художник Крамской.

Между КГИОП и ЗАО "Тандур" было заключено охранное обязательство, в котором хозяин ресторана должен обеспечить сохранность культурного наследия федерального значения, сообщает управление Федеральной службы приставов по Санкт-Петербург. В доме, о котором идет речь, некогда находилась "Артель художников" и квартира русского живописца и художественного критика Ивана Николаевича Крамского. ЗАО "Тандур" не сочли нужным поставить в известность о ремонтных работах помещения в 230 квадратных метров и о его перепланировке.

Штраф в размере 100 тысяч был взыскан с руководства индийского ресторана в пользу комитета. Организация погасила задолженность в срок. Придется ли ресторатору возвращать прежний облик "Артели художников" пока неизвестно.