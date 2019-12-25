Реставрацию здания Биржи в Петербурге завершат через два года

Предыдущего подрядчика заменили.

В четверг, 15 октября, стало известно, что по плану реставрацию здания Биржи закончат через два года, сообщил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Предыдущего подрядчика уже "выгнали", это произошло в августе 2020 года. Сумма контракта составляла более 280 миллионов рублей. После конкурса к работе приступила другая организация. Кроме того, тормозят реставрацию не только бюрократические издержки, но и пандемия коронавируса и ограничения.

Ранее мы писали, что Михаил Пиотровский разрешил молодоженам бесплатный вход в Эрмитаж.

Фото: Википедия