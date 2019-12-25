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Михаил Пиотровский разрешил молодоженам бесплатный вход в Эрмитаж
Сегодня, 17:35
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Михаил Пиотровский разрешил молодоженам бесплатный вход в Эрмитаж

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На территории музея можно проводить свадебные фотосессии.

Директор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский разрешил бесплатный вход петербургским молодоженам. Решение вступает в силу с 15 октября, рассказал директор на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад". Льгота существовала в "докоронавирусные" времена, но затем ее пришлось приостановить.

Помимо жениха и невесты бесплатно в музей могут зайти 5 гостей, которые присутствуют на свадьбе. 

Также Пиотровский упомянул льготы для других категорий граждан.

Сейчас у нас есть бесплатный четверг раз в месяц, он для студентов и детей. Постепенно, как будут появляться деньги, мы будем льготы менять.

сказал директор Эрмитажа. 

Провоцировать людей старше 65 лет приходить в музей сейчас не хотят, так как он тоже может быть "очагом заразы".

Фото: Piter.TV

 

Теги: льготы, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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