Михаил Пиотровский разрешил молодоженам бесплатный вход в Эрмитаж

На территории музея можно проводить свадебные фотосессии.

Директор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский разрешил бесплатный вход петербургским молодоженам. Решение вступает в силу с 15 октября, рассказал директор на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад". Льгота существовала в "докоронавирусные" времена, но затем ее пришлось приостановить.

Помимо жениха и невесты бесплатно в музей могут зайти 5 гостей, которые присутствуют на свадьбе.

Также Пиотровский упомянул льготы для других категорий граждан.

Сейчас у нас есть бесплатный четверг раз в месяц, он для студентов и детей. Постепенно, как будут появляться деньги, мы будем льготы менять. сказал директор Эрмитажа.

Провоцировать людей старше 65 лет приходить в музей сейчас не хотят, так как он тоже может быть "очагом заразы".

Фото: Piter.TV