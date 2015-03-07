Реставрацию "Храма дружбы" завершили в Павловском парке

Павильон "Храм дружбы", расположенный в Павловском парке, является одним из старейших сооружений этого ансамбля, построенным в конце XVIII века. К 250-летию Павловска этот исторический объект был тщательно отреставрирован.

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Павловск", павильон был возведен в качестве символического подарка великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны императрице Екатерине II.

Реставрация стала необходимой из-за переувлажнения конструкций, которое создавало угрозу разрушения памятника. В ходе работ специалисты полностью восстановили интерьер и фасад, обновили отмостку, модернизировали инженерные системы, а также установили современные системы охранной и пожарной сигнализации.

