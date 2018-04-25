Республика Коми и Архангельская область присоединились к совету по делам Арктики

Соглашение подписали сегодня в Смольном.

В четверг, 31 октября, в Смольном подписали соглашение, по которому в Совет представительств по делам Арктики вошли Архангельская область и Республика Коми. Инициатива была предложена петербургским комитетом по делам Арктики.

Архангельский представитель, Наталья Кадашова, отметила, что для ее области было важно присоединиться к Петербургу, поскольку именно из Северной столицы в Архангельскую область идут важная информация и новые технологии. Теперь субъектам будет проще работать над одними задачами.

Глава комитета Герман Широков отметил, что перед Советом стоят конкретные дела о которых не будет громких заявлений. Широков подчеркнул, что в последнее время укрепляется сотрудничество петербургских университетов с вузами Арктической зоны России, а это увеличивает возможность образования крупных научных центров.

В комитете уже участвуют петербургские представительства Якутии, Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономного округов. Вновь присоединившиеся члены совета пообещали коллегам больше сотрудничать в сфере социально-экономического развития Арктической зоны России.

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