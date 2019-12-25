Решетников: высокие ставки повлияли и на потенциал роста экономики РФ

В МЭР рассказали о работе по снижению уровня инфляции в стране.

Высокие ставки сказались на показателях предприятий и напрямую повлияли и на потенциал роста российской экономической системы. Соответствующее заявление сделал министр из профильного ведомства федерального правительства Максим Решетников, выступая на заседании комитета Государственной думы по экономической политике. Эксперт объяснил законодателям что благодаря совместным усилиям чиновников и Центрального банка страны фиксируется постепенное замедление инфляции. Обратная сторона этого процесса заключается в том, что сейчас жизнь населения происходит в условиях высоких ставок.

Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть, напрямую повлияло и на потенциал роста экономики. Максим Решетников, глава МЭР

Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется.

Фото: Правительство России