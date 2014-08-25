Максим Решетников рассказал о позиции правительства по налоговым сборам.

Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется. Соответствующее заявление сделал российский министр по экономическому развитию Максим Решетников, выступая на профильном заседании в Совете Федерации. Чиновник из федерального правительства указал законодателям на то, что сохранение налогового режима для данной категории предпринимателей является принципиальной позицией кабинета министров.

В то же время это не отменяет ответственность тех работодателей, которые на работе, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются задействовать вот эту "мимикрию трудовых отношений", нанимая самозанятых. Максим Решетников, глава МЭР

Решетников: вовлечение в экономическую деятельность молодежи повысит гибкость рынка труда.

Фото: Правительство России