Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется. Соответствующее заявление сделал российский министр по экономическому развитию Максим Решетников, выступая на профильном заседании в Совете Федерации. Чиновник из федерального правительства указал законодателям на то, что сохранение налогового режима для данной категории предпринимателей является принципиальной позицией кабинета министров.
В то же время это не отменяет ответственность тех работодателей, которые на работе, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются задействовать вот эту "мимикрию трудовых отношений", нанимая самозанятых.
Максим Решетников, глава МЭР
Решетников: вовлечение в экономическую деятельность молодежи повысит гибкость рынка труда.
Фото: Правительство России
