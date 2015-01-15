Решетников рассказал о тестировании сервиса заселения через MAX

Глава МЭР рассказал о присоединении к проекту крупных игроков на туристическом рынке России.

Заселение постояльцев через российскую онлайн-платформу Max тестируется в настоящее время несколькими крупными гостиничными сетями. Соответствующее заявление сделал министр по экономическому развитию страны Максим Решетников во время своего выступления на XXI съезде туриндустрии. Чиновник заметил, что теперь власти разрешили путешественникам заселяться в отели с использованием использованием биометрии, заграничного паспорта и водительских прав.

Следующий шаг – мессенджер Max. Тоже будет достаточно удобная регистрация. Сейчас проект постановления уже в правительстве, параллельно сервис тестируется крупными гостиничными сетями. Максим Решетников, глава МЭР

Напомним, что в сентябре Минэкономразвития России опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов документ федерального постановления правительства, которым гостиницы и прочие средства размещения получили возможность заселять туристов с помощью национального мессенджера Max. Предполагаемый срок вступления в силу такого проекта постановления – 1 марта 2026 года. А его срок действия ограничен первым марта 2032 года.

Фото: Правительство России