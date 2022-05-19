Решетников рассказал о росте поставок зерна в марте-апреле

Он напомнил, что в прошлом году Россия стала крупнейшим экспортером зерна.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил рост поставок зерна в марте-апреле. Об этом он сообщил на пленарной сессии форума "Россия - Исламский мир: Kazansummit 2022".

Решетников напомнил, что в прошлом году Россия стала крупнейшим экспортером зерна. Он подчеркнул, что этого удалось добиться на фоне общемирового снижения поставок на международные рынки.

Отгрузили 30 миллионов тонн в 100 стран мира, больше всего - в Турцию, Египет, страны Южной Азии. Мы остаемся надежным поставщиком и в нынешних условиях. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Также Решетников заявил, что экспорт пшеницы нарасти как в нейтральные страны, так и в те, кто наложил на Россию санкции. Сейчас власти видят перспективы в поставках на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Ранее ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России.

Видео: kazansummit.ru