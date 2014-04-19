ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России. Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш на министерской встрече, организованной США.
По его словам, с Москвой, Киевом и другими столицами ведутся переговоры по этому вопросу. Также стороны обсуждают вопросы борьбы с последствиями в сферах безопасности и экономики.
Также Гутерреш призвал Россию заняться вопросом экспорта зерна из портов Украины. При необходимости стоит рассмотреть альтернативные транспортные пути.
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