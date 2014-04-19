С Москвой, Киевом и другими столицами ведутся переговоры по этому вопросу.

ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России. Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш на министерской встрече, организованной США.

По его словам, с Москвой, Киевом и другими столицами ведутся переговоры по этому вопросу. Также стороны обсуждают вопросы борьбы с последствиями в сферах безопасности и экономики.

Также Гутерреш призвал Россию заняться вопросом экспорта зерна из портов Украины. При необходимости стоит рассмотреть альтернативные транспортные пути.

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