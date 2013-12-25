Решетников: отмена проверок не означает отмену требований для бизнеса

Глава Минэкономразвития сообщил о взаимодействии с бизнес-индустрией по антикризисным мерам.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников рассказал о том, что отмена проверок для отечественных предприятий и бизнеса не означает отмену требований. Чиновник отметил, что этот момент следует понимать. Профильное ведомство тщательно контролирует исполнение антикризисного моратории на плановые и внеплановые мероприятия. За счет постановления кабмина, такие проверки снизились в шесть раз.

Мы исходим из того, что бизнес, занимаясь перенастройкой, не будет пренебрегать требованиями безопасности…Решения реально работают. Они позволяют перестраивать производство, быстрее выходить на рынок. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Решетников подчеркнул, что сократилось количество жалоб предпринимателей на проводимые проверки. За два месяца в Минэкономразвития поступило только 18 таких обращений. В 11 случаях штрафы и результаты проверок были отменены. Чиновник заметил, что нарушения не носят системного характера, а в основном требование о моратории выполняется. Эксперты продолжают взаимодействовать с бизнес-индустрией и региональными властями по вопросу совершенствования мер помощи от государства, а также снижению административной нагрузки.

Решетников: удалось избежать резкого роста безработицы и товарного дефицита.

Фото и видео: Правительство России