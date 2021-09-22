В Минэкономразвития прогнозируют инфляцию к концу года на уровне 5,8%

Для стабилизации цен действует денежно-кредитная политика ЦБ и меры российского правительства.

Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что в ведомстве ожидают снижения инфляции к концу текущего года до уровня 5,8%. Об этом он сказал в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

По словам Решетникова, для стабилизации цен функционирует денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ, а также меры кабинета министров немонетарного характера.

В консервативном варианте прогноза уровень инфляции может достичь шести процентов. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика восстановилась после пандемии COVID-19. По словам главы государства, по итогам семи месяцев этого года валовый внутренний продукт страны вышел на докризисный уровень. Путин подчеркнул, что российским властям удалось обеспечить занятость населения страны не ниже уровня 2019 года. К середине лета текущего года насчитывалось 72 миллиона трудоустроенных граждан, отметил президент.

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