Репетиция парада ко Дню ВМФ: над Петербургом пролетели вертолеты

Ранее авиация отрабатывала пролеты 22 -го , а также 16 и 18 июля.

Над Северной столицей прошла репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург". Многие жители Северной столицы опубликовали в социальных сетях видео военных самолетов и вертолетов.

Сегодняшняя репетиция - далеко не первая в череде тренировок воздушной части парада. Авиация отрабатывала пролеты 22 -го , а также 16 и 18 июля. Самолеты и вертолеты жители города наблюдали в центре, в Адмиралтейском и Приморском районах и на Васильевском острове.

В воскресенье, 29 июля, в Северной столице состоится праздник, приуроченный ко Дню ВМФ. Парад пройдет в Петербурге и в Кронштадте. Помимо кораблей и катеров, на празднике будут показаны воздушные суда. На небе петербуржцы увидят военные вертолеты и истребители.

Видео: телеграм-канал "Говорит и показывает Санкт-Петербург".