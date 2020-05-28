Обе премьеры состоялись во время музыкального онлайн-марафона "Не выходи из комнаты".

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что рэперы Баста и NOIZE MC написали новые песни на стихи Иосифа Бродского. Ролики появились на YouTube-каналах музыкантов.

Музыканты презентовали новые песни в рамках онлайн-марафона "Не выходи из комнаты". Так, Баста представил песню на стихи "Каждый перед Богом наг ", а NOIZE MC написал трек "В темноте".

Трек называется "В темноте", и текст представляет собой коллаж из двух стихотворений Иосифа Александровича. Первый куплет и припев — это "Я всегда твердил, что судьба игра"; второй куплет — это "Не выходи из комнаты" отметил NOIZE MC

Напомним, что в минувшее воскресенье, 24 мая, лауреату Нобелевской премии по литературе, драматургу и поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет.

Ранее мы сообщали о том, как соцсети отметили юбилей Иосифа Бродского.

Видео:ТО "Gazgolder"/YouTube