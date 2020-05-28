В четверг, 28 мая, стало известно о том, что рэперы Баста и NOIZE MC написали новые песни на стихи Иосифа Бродского. Ролики появились на YouTube-каналах музыкантов.
Музыканты презентовали новые песни в рамках онлайн-марафона "Не выходи из комнаты". Так, Баста представил песню на стихи "Каждый перед Богом наг ", а NOIZE MC написал трек "В темноте".
Трек называется "В темноте", и текст представляет собой коллаж из двух стихотворений Иосифа Александровича. Первый куплет и припев — это "Я всегда твердил, что судьба игра"; второй куплет — это "Не выходи из комнаты"
отметил NOIZE MC
Напомним, что в минувшее воскресенье, 24 мая, лауреату Нобелевской премии по литературе, драматургу и поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет.
Ранее мы сообщали о том, как соцсети отметили юбилей Иосифа Бродского.
Видео:ТО "Gazgolder"/YouTube
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