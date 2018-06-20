"Приказы капитана не обсуждаются": рэпер ST назвал причину распада группы "Ленинград"

Музыкант работал со Шнуровым над песней "Балалайка", а также принял участие в записи трека Ленинграда "Ч.П.Х".

Российский репер ST (настоящее имя Александр Степанов) поведал журналистам Ленты.ру о причинах распада группы Ленинград. Музыкант известен своим сотрудничеством с коллективом Сергея Шнурова. В частности он работал с ним над песней "Балалайка", а также принял участие в записи трека Ленинграда "Ч.П.Х".



Основной причиной распада группы репер усталость Шнурова. Он также отметил, что заявление о прощальном туре не является пиар ходом и группа действительно отправилась в последние гастроли. По словам Степанова, он поддерживает со Шнуровым дружеские отношения, поэтому ему было очень жаль услышать о распаде "Ленинграда".

Мне нравится гастролировать в составе "Ленинграда". Но если так должно быть, значит, так должно быть. Приказы капитана не обсуждаются.

– подытожил ST

Напомним, что ранее в своем Instagram музыкант написал стихотворение, в котором сообщил о прощальном туре группы, в рамках которого она даст концерты в девяти городах России, последним из которых станет Санкт-Петербург. Сам музыкант объяснил причины своего решения сменой народных настроений и прекращением эпохи застоя.



Фото: скриншот клипа "Ч.П.Х."