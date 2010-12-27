Рэпер Натан впервые показал 5-летнего сына

Самый дерзкий репер музыкального лейбла Black Star в первые показал 5-летнего сына.

Хип-хоп исполнитель, не любит афишировать свою личную жизнь. Недавно его профиль Instagram, начал дополняться фотами с совместного отдыха со своей женой и 5-летним сыном. Натан рассказывает изданию «HELLO», что это первый отпуск за долгое время, где артисту действительно получается отдохнуть. Репер так же старается быть крутым отцом и хорошим мужем. Исполнителю по душе отдыхать в спокойной обстановки, среди своей семьи и близких друзей. Всех поклонников творчества музыканта ждет много новых проектов и записей на студии.

Напоминаем Натан женат на дизайнере Анастасии Швецовой в 2012 году. Когда был еще совсем не известным. На первом свидание с будущей женой, у репера не было денег, чтоб заплатить за ужин. Потом у пары появился совместный сын. Отметим, что в 2013-м Натан выиграл конкурс «Молодая кровь», который ежегодно проводит Black Star. На данный момент Натан- являеться один из самых ярких представителей лейбла.



Фото:Instagram/natan_official