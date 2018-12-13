Роспатент оставил псевдоним Kristina Si лейблу Black Star

Пункт о регистрации товарных знаков Кристина Си и Kristina Si был прописан продюсерском договоре 2013 года.

Палата по патентным спорам Роспатента 25 апреля рассмотрела возражения Кристины Саркисян против регистрации музыкальным лейблом "Блэк Стар" товарных знаков Кристина Си и Kristina Si. Об этом сообщается в официальном Instagram музыкального лейбла.

Представитель Саркисян утверждает, что певица не давала согласия на регистрацию знаков. Однако, у правообладателя есть документальные подтверждения того, что Кристина дала свое согласие на регистрацию. Этот пункт был прописан в продюсерском договоре 2013 года.

В связи с представленными доказательствами, Коллегия Палаты по патентным спорам отказалась удовлетворить возражения Кристины Саркисян. Имя Кристина Си (Kristina Si) остается у лейбла Black Star.

Также гендиректор Black Star прокомментировал уход Егора Крида.

Фото: Kristina Si/ ВК