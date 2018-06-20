Гендиректор Black Star прокомментировал уход Крида

Егору предложили стать тем, кем он сам захочет, а также выступать под другим именем.

Генеральный директор музыкального лейбла Black Star рассказал подробности об уходе Егора Крида из компании. Пашу заявил, что контракт с исполнителем закончился еще 12 марта. На данный момент неизвестно, отдадут ли артисту возможность выступать под псевдонимом "Крид", так как он принадлежит лейблу.

Отметим, что после завершения контрактных соглашений обе стороны непродолжительное время вели переговоры о продлении сотрудничества. Однако, договориться у них так и не вышло.

Гендиректор предложил музыканту давать концерты под собственной фамилией - Булаткиным. Ранее подобной участи подверглась и друга бывшая представительница Black Star - Кристина Си.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге представили участников второго сезона шоу "ПЕСНИ".

Фото и видео: Instagram/egorkreed