В 2017 году рэпер открыл агентство, где планировал растить топовых игроков.

Тимати и Black Star вышли из футбольного бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2017 году рэпер открыл футбольное агентство Black Star Sport, в котором планировалось растить топовых игроков и представлять интересы российских и международных спортсменов. В будущем Black Star Sport хотел вырасти в отдельный клуб и даже представил двух футболистов.

Однако что-то пошло не так. На днях стало известно о ликвидации бренда. Точных причин не называется. О Black Star Sport ни Тимати, ни представители компании давно не упоминали в интервью. Instagram футбольного агентства в последний раз обновляли в январе 2019 года.

Стоит отметить, что помимо продюсерской компании у Black Star также есть бургерная, автомойка, клуб, барбершоп и тату-салон. Кроме того, лейбл выпускает линию одежды Black Star Wear и аксессуары.

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