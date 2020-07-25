Renault подтвердила появление нового Duster в России

Дата запуска конвейера не раскрывается.

Автомобильный производитель Renault подтвердил появление обновленного кроссовера Renault Duster в России. В пресс-службе компании сообщили, что сроки начала выпуска остались прежними.

Отмечается, что, несмотря на это, дата пока не сообщается. Представители Renault уточнили, что производство кроссовера никогда не анонсировалось на август 2020 года официально.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в России начало производства Renault Duster было перенесено на более поздний срок на фоне пандемии коронавируса.

Видео: YT / Motor India