Ремонтники Ленобласти начали ремонт дороги к садоводству Пупышево

В Ленобласти начали обновление дороги к Пупышево. Ремонт осуществляется в рамках сотрудничества Петербурга и региона.

Дорожники начали обновление подъезда к садоводству Пупышево Волховского района. В рамках проекта будет отремонтировано пять километров дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Специалисты снимут старое покрытие дороги и асфальтируют ее. Также будут укреплены обочины и установлены новые дорожные знаки.

Обновление подъезда к садоводству Пупышево является совместным проектом Ленобласти и Петербурга. Работы проводятся с целью улучшения дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что садоводческим некоммерческим товариществам предоставят субсидии в Петербурге.

Фото: Piter.TV