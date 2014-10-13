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Ремонтники Ленобласти начали ремонт дороги к садоводству Пупышево
Сегодня, 17:32
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Ремонтники Ленобласти начали ремонт дороги к садоводству Пупышево

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В Ленобласти начали обновление дороги к Пупышево. Ремонт осуществляется в рамках сотрудничества Петербурга и региона.

Дорожники начали обновление подъезда к садоводству Пупышево Волховского района. В рамках проекта будет отремонтировано пять километров дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Специалисты снимут старое покрытие дороги и асфальтируют ее. Также будут укреплены обочины и установлены новые дорожные знаки. 

Обновление подъезда к садоводству Пупышево является совместным проектом Ленобласти и Петербурга. Работы проводятся с целью улучшения дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасности на дорогах. 

Ранее сообщалось, что садоводческим некоммерческим товариществам предоставят субсидии в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, пупышево, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Новости Ленинградской области,

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