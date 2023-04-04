Ремонт на перегоне Колпино-Саблино вызвали опоздания составов

Надзорное ведомство начало расследование причин массовых задержек пригородных поездов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Пригородные электропоезда на Московском направлении прибывали на конечную станцию с опозданием 30-50 минут. Причиной сбоя стало несвоевременное завершение плановых ремонтных работ на перегоне Колпино-Саблино. Движение было полностью восстановлено только к концу оперативных суток.
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров и выполнения требований транспортной безопасности подрядными организациями. Устанавливаются виновные в срыве графика ремонтных работ.
Ранее 51-летняя жительница Луги попала под маневровый поезд.
Фото: Piter.tv
