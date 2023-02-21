Ремонт детской площадки завершен на улице Салова

Ранее депутат ЗакСа Андрей Рябоконь обратился в МО "Волковское" с просьбой привести площадку в порядок после того, как местные жители рассказали мне на личном приеме о поломке игрового комплекса.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, на улице Салова, 24, была отремонтирована детская площадка. Об этом сообщил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.

Ранее депутат обратился в МО "Волковское" с просьбой привести площадку в порядок после того, как местные жители рассказали мне на личном приеме о поломке игрового комплекса, написал он в своем Telegram-канале.

Администрация МО "Волковское" также сообщила, что в 2025 году планируется замена аварийных качелей на детской площадке на Пражской улице, дом 13, а для площадки на Пражской улице, дом 16, разработан проект благоустройства. Эти работы будут проведены после завершения строительства детского сада по адресу: Софийская улица, дом 23, корпус 3.

Ранее мы сообщили о том, что незаконную банкетную площадку в Ушково отправят под снос.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей