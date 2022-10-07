Реку Дачную в Петербурге очистили от растительности

На этой неделе запланировано кошение на акваториях реки Чухонки, пруда в саду Ивана Фомина и пруда на улице Тамбасова.

В Кировском районе Петербурга состоялись работы по оздоровлению реки Дачной. В течение двух дней специальные машины-амфибии выполняли кошение водорослей, тростника и кубышек желтых, используя косу для резки и ковш для сбора растительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Экострой".

Специалисты "Экостроя" регулярно очищают реку от наплавного мусора. Уборка проходит четыре раза в месяц.

При проведении работ сохраняется 30% водной растительности. Коса скашивает не более 40 см длины водной растительности. Особое внимание при выполнении работ специалисты уделяют безопасности обитающих на водном объекте птиц и мест их гнездования. Николай Тихомиров, первый заместитель генерального директора СПб ГУП "Экострой"

На этой неделе запланировано кошение на акваториях реки Чухонки, пруда в саду Ивана Фомина и пруда на улице Тамбасова.

Ранее мы рассказывали о том, что суд обязал Леноблводоканал устранить загрязнение реки Перовка.

Фото: пресс-служба ГУП "Экострой"