Ректор ЛГУ им. Пушкина рассказал о перспективах студентов

Эксперты сходятся во мнении, что в России имеется переизбыток кадров с высшим образованием. Такое мнение выразил в интервью spb.aif.ru ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, доктор экономических наук Григорий Двас. Он обратил внимание на сложность быстрого разрешения проблемы нехватки квалифицированных рабочих рук, в соответствии с требованиями экономики.

Быстро исправить ситуацию не получится, так как существует фундаментальное несоответствие — непонятно, какое точное количество дипломированных специалистов действительно необходимо экономике,утверждает Двас. Приводя пример, он вспомнил недавний опыт участия университета в создании стратегии развития среднего профессионального образования до 2030 года. Исследование потребностей работодателей и прогнозы Роструда по 435 профессиям показало любопытный факт: около 75% вакансий, где работодатели запрашивали кандидатов со средним специальным образованием, фактически не нуждались в нём согласно официальным профессиональным стандартам. По сути, для успешного выполнения обязанностей на этих должностях вполне хватило бы более краткосрочного и бюджетного профессионального обучения.

Подобная картина, по наблюдениям Дваса, наблюдается и в высшем образовании. Почти в каждом втором случае, когда вакансия требует диплом бакалавра или магистра, работодатель мог бы обойтись специалистом со средним профессиональным образованием.

Я прямо спрашивал у директоров заводов, компаний: "Зачем в заявке вы указываете высшее, хотя на данной позиции этого в соответствии с профстандартами не требуется?" Отвечают: "Потому что на рынке труда работу ищут в основном люди с высшим образованием". Григорий Двас, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, доктор экономических наук

Фото: сайт ЛГУ им. Пушкина