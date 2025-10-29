Председатель Комитета по развитию туризма Петербурга подвел итоги Всероссийского форума экскурсоводов

Председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич ответил на вопросы ведущего передачи "Радиоклуб на Карповке", рассказывая о прошедших событиях и инициативах в сфере туризма и культуры города. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Чиновник сообщил, что Комитет традиционно участвует в Дне благоустройства вместе с сотрудниками Городского туристско-информационного бюро и Конгрессно-выставочного бюро, привлекая семьи и друзей для уборки территорий, подчеркнув важность этого события для укрепления межличностных связей. Говоря о вкладе представителей различных национальных общин в благоустройство, Панкевич напомнил, что участие коллег из разных стран стало традиционной составляющей городских субботников.
Панкевич прокомментировал первый Всероссийский форум экскурсоводов, который проходил недавно в Петербурге. Панкевич подчеркнул значимость такого формата, позволяющего обмениваться опытом и развивать сферу туризма. Он выразил уверенность, что осенью и зимой туризм продолжит развиваться в городе, и упомянул, что помимо Всероссийского форума состоялось еще несколько крупных мероприятий.
Говоря о подготовке экскурсоводов, Панкевич объяснил, что обязательная сертификация повышает профессионализм специалистов, давая гарантию качественного предоставления туристических услуг. Он также рассказал о дискуссиях на форуме, связанных с методами подачи материала экскурсоводом и важности проверки информации.
Панкевич также раскрыл подробности участия в форуме, сказав, что хотя первоначально планировалось приглашение трехсот человек, реально собралось намного больше участников. Форум длился три дня, включал восемнадцать тематических секций и набрал огромную аудиторию зрителей онлайн. Он подчеркнул, что организаторам пришлось учесть высокую заинтересованность публики и планировать повторное проведение форума следующим осенью.
Кроме того, Панкевич коснулся инициативы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, разрешившей бесплатное посещение студентами образовательных учреждений познавательных экскурсий, считая это важным направлением развития научной и образовательной туристической активности. Наконец, он пояснил значение науки в туризме, приводя пример студентов, путешествующих по городу с целью выбора вуза, совмещая изучение учебного заведения с познанием истории и культурных достопримечательностей.
Фото: Дмитрий Сермяжко
