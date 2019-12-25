Рекордное количество земли выкупили в Петербурге за текущий год под строительство жилья

За 1,6 млрд долларов приобрели 215 гектаров в центре города, а также 685 гектаров ближе к Ленобласти.

В этом году девелоперы купили рекордное количество земли для строительства жилья в Петербурге, сообщили в одной из консалтинговых компаний.

Так, на приобретение земли потратили около 1,6 млрд долларов – это один из высоких показателей в истории рынка. За эти деньги купили 215 гектаров в центре города, а также 685 гектаров ближе к Ленобласти. Популярными оказались земли, расположенные на периферии. Спрос сохранялся даже несмотря на повышение стоимости земли на 30% по сравнению с временами до пандемии.

Отмечается, что, благодаря ограниченному предложению на земельном рынке, вырос спрос на участки, объекты на которых требуют перестройки.

Фото: Piter.tv