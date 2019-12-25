Рекордные дивиденды Сбербанка пополнят Фонд национального благосостояния на 211 млрд рублей

Эти средства помогут Правительству РФ решить важные социальные задачи, стоящие перед страной.

Стало известно, какую сумму получит бюджет страны от дивидендов Сбербанка за 2020 год. Ранее мы сообщили, что Герман Греф рассказал о рекордных дивидендах, которые Сбер выплатит акционерам по итогам 2020 года. Речь идет о сумме в 422.4 млрд рублей, или же - о 18.7 рублей за одну акцию. При этом, уже известно, что половина от этой суммы будет направлена в бюджет Российской Федерации. Ожидается, что эти средства (211.2 млрд рублей), пойдут на решение актуальных вопросов в социальной сфере. Так, средства будут направлены, в частности в Фонд национального благосостояния.

Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году. Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка

Чтобы оценить масштаб и значимость дивидендов Сбербанка для бюджета страны, можно сопоставить следующие показатели. Так, сумма в 211.2 млрд рублей может полностью покрыть ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в 2021. Правительство запланировало выделить 199 млрд рублей на эту задачу. Эксперты приводят и другие цифры: для сравнения, в 2021 году ПФР выделит на осуществление ежемесячной денежной выплаты 425 млрд рублей. Получается, что дивиденды Сбербанка дают властям возможность наполовину закрыть вышеназванные обязательства.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк