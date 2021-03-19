Герман Греф рассказал о рекордных дивидендах, которые Сбер выплатит акционерам по итогам 2020 года

Акционеры получат выплаты в размере 422,5 млрд рублей (18,7 рублей за акцию).

По итогам 2020 года акционеры Сбербанка получат рекордные, как и за 2019 год, дивиденды. Сумма выплат составит 422,4 млрд рублей (18,7 рублей за акцию). Половина из этих денег (211,2 млрд рублей) поступит в бюджет страны, в частности, в Фонд национального благосостояния.

Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году. Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае. Заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции

Герман Греф также поделился планами организации по дивидендной политике на ближайшие годы. По его словам, цель банка - поддерживать каждый год уровень в 50% от чистой прибыли. Ежегодно, в зависимости от роста кредитного портфеля, уровня достаточности капитала и других факторов, банк будет принимать решение о конкретной сумме дивидендов. Ожидается, что в трехлетней перспективе эта сумма будет составлять 50% или более.

Видео: пресс-конференция Германа Грефа