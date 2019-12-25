Реконструкцию тепломагистрали на Бассейной завершат 20 октября

Ход работ проверял губернатор Петербурга.

В субботу, 26 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов совершает объезд города. Градоначальник оценил ход реконструкции тепломагистрали на Бассейной улице в Московском районе.

Отмечается, что конец работ у Московского парка Победы запланирован к середине октября. Тепло в квартиры жителей района до 20 октября будет поступать по временной схеме. В зоне теплоснабжения – 375 зданий, в том числе 20 детских учреждений, 10 лечебных, 183 жилых домов. Озвучена стоимость работ – она составила 220 миллионов рублей вместе прокладкой трассы и восстановлением благоустройства.

Реконструкция тепловой сети осуществляется за счет средств бюджета города.

После визита на одну тепломагистраль Беглов отправился в котельную №1 Московского района, где узнал о планах ГУП "ТЭК СПб" на 2021 год по реконструкции теплосетей и детали работ по замене оборудования. Котельная снабжает теплом и горячей водой 40 зданий, в том числе 22 жилых дома и 3 учебных заведения.

Фото: Telegram / Пул 78