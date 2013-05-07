Окончательные ремонтные работы завершатся в 2022 году.

Реконструкция тепломагистрали "Рылеевская" на 10-ой Советской завершится в ноябре этого года. Об этом сообщили в пятницу, 16 апреля, в пресс-службе Смольного.

В рамках рабочего объезда вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль заявил, что второй этап работ выполнен на 80%. АО "Теплосеть Санкт‑Петербурга" завершит ремонтные работы участка трубопровода диаметром 800 мм. по 10-й Советской и Мытнинской улицам, а также выполнит пресечение Суворовского проспекта.

В зоне теплоснабжения работ находится 8 тыс. жителей и 149 домов. Отметим, что подача горячей воды и тепла в 140 зданий осуществлялась по временному трубопроводу.

Работы ведутся в исторической части Петербурга, в сложных условиях плотной городской застройки и продвигаются в хорошем темпе. Но объем модернизации тепловых сетей необходимо планомерно увеличивать – причем во всем теплосетевом хозяйстве города, - отметил вице-губернатор.

Генеральный директор АО "Теплосеть Санкт‑Петербурга" Антон Свиридов также рассказал про третий этап ремонтных работ. Который включает в себя перекладку трубопровода на участках от 9-й Советской улицы по Фуражному переулку с продолжением по Госпитальной улице и Виленскому переулку до улицы Радищева. Окончательные ремонтные работы завершатся в 2022 году.

Дрегваль напомнил о необходимости увеличения объёма перекладки во избежание количества дефектов на сетях.

Ранее мы писали, что ТЭК опубликовал график отключений горячей воды летом в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru