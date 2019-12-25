Реконструкция школы №434 в Сестрорецке должна завершиться к новому учебному году

Специалисты занимают реконструкцией корпуса, а также строят новый.

Реконструкцию школы №434 в Сестрорецке планируют завершить к сентябрю этого года. Сегодня начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев провёл рабочее совещание с участием госзаказчика, подрядчика и администрацией Курортного района, сообщил портал "Строительный Петербург".

Образовательное учреждение располагается на улице Мосина, 63. Объект состоит из двух зданий: реконструируемого учебного корпуса и нового корпуса. Во втором сделают бассейн и музей, так как школе более 100 лет.

На данный момент возведен каркас нового корпуса, наружных и внутренних стен, смонтированы лестницы, кровля, выполнен вентиляционный фасад, установлены окна и витражи. При этом отсутствует отделка помещений, а инженерные системы готовы только на 30%.

Работы возобновятся в апреле 2021, а завершатся в июле. Затем здание ждет проверка. Школу планируют открыть к началу нового учебного года.

Фото: gov.spb.ru