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Реконструкция школы №434 в Сестрорецке должна завершиться к новому учебному году
Сегодня, 15:00
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nadezhda_sib

Реконструкция школы №434 в Сестрорецке должна завершиться к новому учебному году

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Специалисты занимают реконструкцией корпуса, а также строят новый.

Реконструкцию школы №434 в Сестрорецке планируют завершить к сентябрю этого года. Сегодня начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев провёл рабочее совещание с участием госзаказчика, подрядчика и администрацией Курортного района, сообщил портал "Строительный Петербург".

Образовательное учреждение располагается на улице Мосина, 63. Объект состоит из двух зданий: реконструируемого учебного корпуса и нового корпуса. Во втором сделают бассейн и музей, так как школе более 100 лет. 

На данный момент возведен каркас нового корпуса, наружных и внутренних стен, смонтированы лестницы, кровля, выполнен вентиляционный фасад, установлены окна и витражи. При этом отсутствует отделка помещений, а инженерные системы готовы только на 30%. 

Работы возобновятся в апреле 2021, а завершатся в июле. Затем здание ждет проверка. Школу планируют открыть к началу нового учебного года. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: социальный объект, строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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