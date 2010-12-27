Реконструкция трамвайной сети для "Чижика" подходит к финалу

Все работы идут четко по графику, задержек не предвидится.

В завершающую стадию вступила реконструкция трамвайной сети для "Чижика" в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Все работы идут четко по графику, задержек не предвидится. Работы ведутся на Ириновском проспекте, Рябовском шоссе и улице Потапова. Трамвайное депо на улице Потапова почти готово, около него расположится конечная остановка трамвая №59.

Также работы продолжаются на участке, где проходит маршрут №63 (от Ладожского вокзала до улицы Передовиков). На участке, который заканчивается на Ржевке, сейчас монтируют контактную сеть и укладывают пути.

Ранее в сети появились фотографии депо для трамвая "Чижик".

Фото: пресс-служба Смольного