Реконструкция тепломагистрали на Индустриальном проспекте завершена на год раньше срока

Специалисты "ТЭК СПб" заменили 650 метров трубопровода напротив ТРЦ "Июнь" в Красногвардейском районе. Работы завершились на год раньше запланированного срока, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Реконструкция проходила на участке Индустриального проспекта от проспекта Косыгина до проспекта Энтузиастов. Трубопровод был изношен, он эксплуатировался на протяжении 30 лет. Сеть обеспечивала теплом 42 здания.

При прокладке новых сетей применялись современные технологии. Трубы из стали в пенополиуретановой изоляции петербургского производителя ЗАО "Петерпайп" снабжены системой оперативно-дистанционного контроля, которая следит за герметичностью сети и целостностью гидроизоляции. Система дает сигнал в случае риска утечки.

Завершить работы планировалось к сентябрю 2023 года. Благоустройство восстановят до конца этого июня.

Фото: администрация Петербурга