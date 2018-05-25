Реклама белья на "Елизаровской" закончилась отделом полиции

На станции молодые люди и девушки начали раздеваться и фотографироваться.

Сотрудники петербургского метрополитена вызвали полицию из-за голой акции в поземке в среду, 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации полиции, группа молодых людей и девушек начали раздеваться на станции метро "Елизаровская". Там они начали фотографироваться и позировать в нижнем белье.

Однако сотрудники метро успели вызвать полицию, Оказалось, что молодые люди участвовали в рекламе нижнего белья. В итоге им сделали замечание и отпустили.

Ранее сообщалось, что петербуржец заплатит 6 тысяч рублей за оскорбление сотрудников метро.

Видео: Piter.TV