Реклама белья на "Елизаровской" закончилась отделом полиции

Сотрудники петербургского метрополитена вызвали полицию из-за голой акции в поземке в среду, 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По информации полиции, группа молодых людей и девушек начали раздеваться на станции метро "Елизаровская". Там они начали фотографироваться и позировать в нижнем белье.
Однако сотрудники метро успели вызвать полицию, Оказалось, что молодые люди участвовали в рекламе нижнего белья. В итоге им сделали замечание и отпустили.
Ранее сообщалось, что петербуржец заплатит 6 тысяч рублей за оскорбление сотрудников метро.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все