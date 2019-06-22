Петербург стал лидером рейтинга занятости МСБ среди регионов страны

РИА Новости провело исследование о вовлеченности населения России в сектор малого и среднего бизнеса. Петербург стал лидером среди регионов страны.

Эксперты подсчитали, что в прошлом году в нашем городе в сфере малого и среднего бизнеса работало более 2134 тысячи человек, что составляет 62,9% всех занятых в экономике петербуржцев. Количество жителей Петербурга, занятых в МСБ, выросло более чем на 11% по сравнению с 2022 годом.

Второе место в рейтинге занял Новосибирск. В МСБ заняты 56,6% работающих жителей Новосибирска. Москва заняла третье место, уступив Новосибирску всего на 0,1%. В сфере МСБ заняты 4867 работающих жителей столицы, что составляет 56,5% всех занятых в экономике москвичей.

Фото: Piter.TV