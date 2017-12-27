Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 10:51
0
MShaffter
301
Код вставки плеера

Рейсовый автобус "Саратов -Ростов" опрокинулся в кювет: 4 человека погибли, 13 пострадали

0
 
 

В сети появилось новое видео с места трагедии от очевидца, снятое утром. Появились новые подробности ДТП. Установлены личности трех погибших.

 Рано утром в Белокалитвинском районе Ростовской области перевернулся автобус, который следовал по маршруту Саратов — Ростов-на-Дону. В автобусе был 31 человек. Сообщается, что погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранним утром 31 января около 4 часов утра пассажирский автобус вылетел с дороги и опрокинулся. Сообщается, что водитель 1968 года рождения не справился с управлением на опасном участке дороги. В некоторых СМИ есть информация, что мужчина не смог вразумительно ответить, что произошло. Не исключается, что он попросту уснул за рулем. В автобусе находилось 31 пассажира и два водителя.

В ДТП погибли 3 взрослых и 5-летний ребенок. Личности трех человек установлены: Александра Алексеевна Х. - 5 лет, Геннадий Николаевич Мануйлов -55 лет, Владимир Евгеньевич Кочетков - 45 лет. Личность четвертого погибшего пока не установлена. 13 человек получили травмы и были госпитализированы в больницу. Один пассажир находится в больнице Каменска-Шахтинского, остальные в Белой Калитве. Водители не пострадали. 

Следственными органами Ростовской области по факту ДТП проводится доследственная проверка по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В настоящее время  следователи проводят осмотр места происшествия, в ходе которого совместно с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

СУ СК РФ по Ростовской области

Видео: ВК, Саратов Life

 

Фото: ВК, Саратов Life; СУ СК РФ по Ростовской области

 

Теги: новое видео , погибли пассажиры , рейсовый автобус , ростов , саратов , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5