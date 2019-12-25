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Количество рейсов Петербург-Стамбул увеличили с 30 сентября
Сегодня, 15:56
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Количество рейсов Петербург-Стамбул увеличили с 30 сентября

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Дополнительные самолёты предоставит компания Pegasus Airlines.

С пятницы, 30 сентября, число еженедельных рейсов Петербург - Стамбул увеличилось. Теперь из Северной столицы в Турцию будут вылетать не 18, а 21 самолёт по инициативе авиакомпании Pegasus Airlines, пишет Spb.aif.ru.

Как отметила пресс-служба аэропорта Пулково, на данный момент Стамбул входит в топ-3 самых популярных международных направлений из города на Неве.

Дополнительные воздушные судна будут вылетать из Петербурга в 14:55, а отправление из Стамбула будет происходить в 09:55.

Ранее мы сообщили о том, что новость о запрете на вылет за границу мужчинам из Ленобласти опровергли.

Фото: Piter.TV

Теги: авиарейсы, самолеты, санкт-петербург, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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