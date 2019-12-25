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Депутат Госдумы Михаил Романов прокомментировал поведение ковид-диссидентки на рейсе Москва-Петербург
Сегодня, 13:37
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Депутат Госдумы Михаил Романов прокомментировал поведение ковид-диссидентки на рейсе Москва-Петербург

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Рейс компании "Аэрофлот" задержался на час.

Рейс из Москвы в Петербург, на котором 9-го декабря летели депутаты Государственной Думы, задержали из-за женщины, которая отказывалась надеть маску. Одним из пассажиров был депутат Михаил Романов, он подтвердил Piter.TV информацию о случившемся и выразил свое мнение по поводу ситуации.

Я так понимаю, что ситуация рядовая, но мне не понятно это, когда действуют ограничительные меры, и все мы знаем, какая ситуация сейчас в стране и, в частности, в нашем родном городе — Санкт-Петербурге, насколько тяжело врачам сейчас, насколько коечный фонд у нас занят. Тем не менее ряд граждан отказывается надеть маску.

сказал депутат. 

По словам нашего собеседника, использовать средства индивидуальной защиты нарушительницу просили и командир воздушного судна, и члены экипажа, а позже уже и представители транспортной полиции. Он отметил, что это выглядело как протестная акция, так как особых сложностей приобрести маску нет. 

Вместе с Романовым в салоне были и другие депутаты, например, Игорь Ананских. 

Вопрос решили следующим образом: женщину сняли с рейса. По словам пассажирки, на место вызвали полицию и составили протокол. Нарушительница не отступилась от своей позиции и заявила в социальных сетях о том, что ей было "непросто, но она справилась". После этого она отправилась другим бортом. 

Фото: pixabay.com

Теги: безмасочники, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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