Петербуржцы уже 12 часов не могут вылететь из Дубая

Рейс из Дубая в Петербург задерживается на 12 часов из-за поломки самолета.

Пассажиры авиакомпании "Азур Эир", которые должны вернуться в Петербург из Объединенных Арабских Эмиратов задерживаются из-за поломки самолета. Авиатехники в аэропорту Дубая должны будут заменить необходимую деталь в самолете.

Очевидцы рассказывают, что им пришлось два часа находится в самолете без воздуха, где температура +30. После того, как пассажиры начали паниковать, их высадили в терминал. Кроме того, по их словам, самолет дважды пытался взлететь, но безуспешно.

9 ноября воздушный корабль все еще находится в аэропорту "Аль-Мактум". Однако, по предварительной информации, вылет должен осуществится в 12.05 по местному времени (в 11.05 по Московскому).

Представитель перевозчика сообщил, что на время ремонта всех пассажиров заселили в гостиницу.