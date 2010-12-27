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Рейс "Победы" из Беслана час нарезал круги перед посадкой в "Пулково‍"
Сегодня, 8:03
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lesjasap
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Рейс "Победы" из Беслана час нарезал круги перед посадкой в "Пулково‍"

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В авиакомпании сухо высказались по данному поводу.

Вечером 17 мая самолет из Беслана в течение часа нарезал круги в воздушном пространстве над Петербургом. Экипаж решил не приземляться вовремя, а показать "мастер-класс".

Об инциденте рассказали очевидцы. Жители города заметили, что на сайте  Flightradar24 был зафиксирован странный маршрут одного из рейсов. Борт кружил над Ленинградской областью и "выписывал" необычные повороты. После этого "танец" продолжился уже под Новгородом. Совершив круг с разворотом, самолет все-таки направился в "Пулково". Там пилот совершил заключительный вираж. Необычный рисунок траектории не остался без внимания ожидающих прилета.

Известно, что рейс выполнялся лоукостером "Победа". Представители компании прокомментировали ситуацию "Фонтанке.ру": "Победа" – компания с мужским характером. В подробности инцидента они стали вдаваться. Что послужило поводом демонстрации "силы" - неясно. 

Напомним, что рейс из Владикавказа должен был сесть в "Пулково" в 15.35, но сделать это получилось только в 16.26.

Фото: Piter.tv
 

Теги: победа , посадка , пулково , рейс , самолет
Категории: Новости СПб Происшествия

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