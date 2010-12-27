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Рейс "Победы" из Пулково отменили из-за неисправности
Сегодня, 18:10
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Rybka123

Рейс "Победы" из Пулково отменили из-за неисправности

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Петербургской пенсионерке обманом продали пять шуб за полмиллиона рублей

Рейс DP 204 авиакомпании "Победа" был отменен из-за технической неисправности. Об этом СМИ рассказали представители перевозчика. 

Уточняется, что геисправность обнаружил командир рейса. После этого в аэропорт прибыла бригада специалистов, которые осмотрят воздушное судно. После техосмотра лайнер могут вернуть в эксплуатацию. 

Напомним, что вылет из Пулково в Москву назначенный на 17 августа в 20:00 был сначала перенесли, а потом и вовсе отменили. Пассажирам (167 человек) предлагали отправится в столицу другим рейсом или оформить процедуру возврата.  В "Победе" сообщили, что на другом самолете в Москву вылетело 100 человек. Остальные же предпочли получить деньги обратно.

Ранее мы писали о мошенниках, которые обманом пенсионерке продали пять шуб за полмиллиона рублей. 

Фото: открытые источники 

Теги: победа, пулково, технические неисправности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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