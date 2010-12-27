Рейс "Победы" из Пулково отменили из-за неисправности

Рейс DP 204 авиакомпании "Победа" был отменен из-за технической неисправности. Об этом СМИ рассказали представители перевозчика.
Уточняется, что геисправность обнаружил командир рейса. После этого в аэропорт прибыла бригада специалистов, которые осмотрят воздушное судно. После техосмотра лайнер могут вернуть в эксплуатацию.
Напомним, что вылет из Пулково в Москву назначенный на 17 августа в 20:00 был сначала перенесли, а потом и вовсе отменили. Пассажирам (167 человек) предлагали отправится в столицу другим рейсом или оформить процедуру возврата. В "Победе" сообщили, что на другом самолете в Москву вылетело 100 человек. Остальные же предпочли получить деньги обратно.
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Фото: открытые источники
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