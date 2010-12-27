Рейс Новосибирск - Бангкок вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности

Пассажиры будут отправлены в Бангкок резервным бортом в 10 часов 30 минут (14:30 мск).

Самолет вернулся в Новосибирск из-за неисправности.

ТАСС сообщает, что самолет авиакомпании S7 Airlines, который должен был доставить пассажиров из Новосибирска в Бангкок, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. По непроверенным данным, возникла проблема в одном из двигателей авиалайнера.

На борту было около 150 пассажиров. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. Пассажиров планируется отправить в Бангкок в 10 часов 30 минут по местному времени.

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