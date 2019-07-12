  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Региональный совет молодёжного движения возглавили Потехина и Пиотровский
Сегодня, 18:28
27
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Региональный совет молодёжного движения возглавили Потехина и Пиотровский

0 0

На пост председателя выдвинули заместителя директора школы № 619 Калининского района Егора Киреева.

В Петербурге избрали заместителями председателя регионального координационного совета Российского движения детей и молодёжи вице-губернаторов Ирину Потехину и Бориса Пиотровского. Об этом 12 октября рассказали в пресс-службе Смольного. 

Это решение приняли на заседании совета. Ответственным секретарём отделения стал председатель комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный. На пост председателя выдвинули заместителя директора школы № 619 Калининского района Егора Киреева.

Фото: Вконтакте / Борис Пиотровский
 

Теги: пиотровский, потехина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии