Редкое кино представят на первом Lendoc Film Festival в Петербурге

Более 15 фильмов покажут с 9 по 18 ноября.

В Северной столице в ближайшее время стартует первый Международный фестиваль нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья LEFF (Lendoc Film Festival). Событие пройдет на площадке открытой киностудии "Лендок" с 9 по 18 ноября.

Для зрителей представят 19 картин из семи стран – России, Казахстана, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджана и Эстонии. Поиск фильмов вела команда киностудии в течение 2020 года, главной целью стало представление уникальных традиций национального кинематографа разных стран, который не всегда получает широкий прокат.

Открет фестиваль документальный фильм "Шаманы" – полнометражная работа Александра Федорова, которая детально исследует традиционные культуры Сибири. В основную программу фестиваля вошли фильмы Зазы Халваши "Намме" и

Эдгара Багдасаряна "Эркен Кишер", которые выдвигались на премию "Оскар" от Грузии и Армении, участника фестиваля "Темные ночи" в Таллине (PÖFF) Манфреда Вайнокиви "В постели с писателем" и Артыкпая Суюндукова, чей фильм "Шамбала" был отобран в конкурс кинофестиваля в Шанхае.

В рамках LEFF пройдут показы "Преступного человека" Дмитрия Мамулии, которого показали на Берлинском кинофестивале 2020 года и "Боя Атбая" Адильхана Ержанова.

Фото: Piter.tv