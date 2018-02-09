Редкий "олень - вампир" попал на видео в Приморье

В сети опубликовано видео саблезубого оленя, которое снято "фотоловушкой" в парке "Земля леопардов" в Приморье.

Национальный парк «Земля леопарда» находится в Приморском крае, здесь обитает самая редкая крупная кошка мира - дальневосточный леопард.

Кроме леопардов в парке обитает много других животных. Среди них и "саблезубый олень", который впервые попал в объектив "фотоловушки". Это самый необычный из пяти видов копытных национального парка "Земля леопарда". В объектив камеры попала редкая для этих мест кабарга.

Кабарга - это необычное парнокопытное, которое породило множество мифов и суеверий, связанных с его особенностью – длинными клыками. Из-за этих клыков, растущих из верхней челюсти, олень долгое время считался вампиром, который пьет кровь других зверей. В давние времена люди считали его злым духом, а шаманы старались заполучить в качестве трофея его клыки. Название оленя в переводе с греческого обозначает «несущий мускус». На самом деле кабарга использует свои клыки вместо рогов для сражений с соперниками.

Внешний вид кабарги привлекал натуралистов с давних времен, и до сих пор многие готовы преодолеть сотню километров по горным тропам, чтобы увидеть это загадочное животное.

Видео: Земля Леопардов

Фото: свободные источники