Редкий бивень мамонта найден на ранчо в Западном Техасе

Исследователи раскопали редкий бивень мамонта, найденный охотником на ранчо в Западном Техасе.

По словам исследователей, охотник, искавший оленей на ранчо в Западном Техасе, вместо этого обнаружил редкий бивень мамонта. Согласно заявлению, опубликованному Государственным университетом Сул-Росс в Техасе, бивень находился в русле ручья на ранчо O2 в округах Брюстер и Пресидио недалеко от национального парка Биг-Бенд. Колумбийские мамонты (Mammuthus columbi), дальние родственники шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius), обитали на лугах Северного и Центрального Техаса примерно до 11 700 лет назад, согласно веб-сайту Техасских мастеров-натуралистов, размещённому Техасским университетом A&M. Однако находки останков мамонтов в Западном Техасе очень редки.

Увидев этот мамонтовый бивень, я словно перенесся в древний мир. Теперь я не могу не представлять, как это огромное животное бродит по холмам на ранчо O2. Следующей моей мыслью всегда были люди, которые смотрели на эти огромные бивни, держа в руках лишь каменный инструмент! Уилл Джуэтт, управляющий ранчо O2

Колумбийские мамонты сосуществовали с людьми до тех пор, пока животные не вымерли в конце последнего ледникового периода. По словам Техасских мастеров-натуралистов, исследователи выдвинули несколько возможных причин их вымирания, включая изменение климата, охоту людей и болезни.

Охотник, нашедший бивень, имя которого не указано в заявлении, сфотографировал окаменелость в русле ручья и показал снимки Джуэтту. Затем управляющий ранчо связался с Брайоном Шрёдером, директором Центра исследований Биг-Бенда в Университете штата Саул-Росс, и с другим археологом. Они связались с другими исследователями и изучили находку. Шредер подтвердил, что это бивень мамонта, и исследователи потратили два дня на то, чтобы выкопать его на ранчо. Они покрыли бивень полосками мешковины, покрытой гипсом, чтобы защитить его, а затем соорудили каркас для транспортировки в Государственный университет Сул-Росс. Во время раскопок исследователи не нашли других частей мамонта.

Мы довольно быстро поняли, что это был не целый скелет, а только изолированный бивень, отделённый от остальных останков. Брайан Шрёдер, глава Центра исследований Биг-Бенда

Согласно заявлению, сейчас исследователи ждут результатов радиоуглеродного анализа, чтобы узнать, сколько лет бивню мамонта.

Фото: Team members Erika Blecha, Haley Bjorklund, Justin Garnett and Bryon Schroeder wrap the tusk with strips of plaster-covered burlap that will harden into a cast to protect it during transport. Devin Pettigrew/CBBS