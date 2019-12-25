Еврейская ритуальная баня, обнаруженная недалеко от Рима, является старейшим сооружением такого рода в мире

Еврейской ритуальной купальне, известной как миква, найденной в Остии Антике, более 1500 лет.

Археологи, работавшие в Остии Антика, древнем римском портовом городе, обнаружили самую древнюю еврейскую ритуальную баню-купальню (микву) за пределами Ближнего Востока, а также масляную лампу, украшенную менорой, датируемую V–VI веками.

... подтверждает постоянное присутствие, роль и значение еврейской общины в Остии на протяжении имперского периода Римской империи. Алессандро Д"Алессио, директор Археологического парка Остия-Антика

Летом 2024 года археологи, проводившие раскопки в центре древнего города, обнаружили узкое прямоугольное помещение с небольшой лестницей, ведущей примерно на 1 метр (3,3 фута) вниз, в яму, облицованную штукатуркой. В одном углу помещения было отверстие, через которое по трубе поступала вода для наполнения миквы. Эти миквы используются в еврейской традиции для очищения людей и предметов. Во время раскопок миквы археологи также нашли фрагменты штукатурки и мрамора, чёрно-белую мозаику, статуи и масляные лампы. Одна из ламп была украшена изображением меноры сверху, а снизу на ней был изображён лулав — пальмовая ветвь, которую часто используют во время еврейского осеннего праздника Суккот.

Сочетание структуры и артефактов означает, что "вероятно, это был центр еврейской общины. История римских евреев сегодня обогатилась ещё одним бесценным памятником, свидетельствующим об их древнем поселении. Риккардо Ди Сеньи, главный раввин Римской еврейской общины

Еврейское присутствие в Риме восходит ко второму веку до нашей эры, и ко времени Римской империи еврейская община значительно выросла. Хотя они были религиозным меньшинством, римские евреи были общепризнанны. Это было особенно верно в крупных и космополитичных городах, таких как Остия, портовый город всего в 19 милях (30 километрах) к западу от Рима.

Находка микв крепляет историческую память об Остии как о настоящем перекрёстке культур, месте сосуществования и обмена культурными достижениями, колыбели толерантности между разными народами, которые обрели единство в римской цивилизации. Алессандро Джули, министр культуры

". Самые древние археологические находки, относящиеся к миквам, датируются концом I века до н. э. и были широко распространены в римской провинции Иудея. Однако их количество сократилось после того, как Рим захватил регион, особенно после иудаико-римских войн между 66 и 135 годами н. э., говорится в заявлении.

Ещё одним претендентом на звание самой старой миквы за пределами Ближнего Востока является миква в древнем храме на Таманском полуострове в России. Однако, в то время как одни утверждают, что этот храм датируется концом I века до н. э. или I веком н. э., другие говорят, что для точной датировки требуется больше информации. Таким образом, миква, недавно найденная в Остии, представляет собой самый ранний хорошо датированный образец этого сооружения за пределами Иудеи.

Миква — это символ живого присутствия, которое сохранялось на протяжении веков и сегодня демонстрирует идентичность, которую многим поколениям евреев удалось сохранить, защитить и приумножить. заявление Виктора Фадлуна, президента Еврейской общины Рима

В настоящее время археологический парк работает над тем, чтобы сделать территорию миквы доступной для публики.

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Фото: Archaeological Park of Ostia Antica